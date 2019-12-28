برهم صالح يبحث تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق

أكد مصدر بالرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، سيصل في وقت لاحق اليوم السبت من إقليم كردستان إلى بغداد؛ لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المصدر إن صالح سيصل اليوم إلى بغداد قادما من السليمانية لإنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية.. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد صرح - في وقت سابق - بأن الرئيس برهم صالح يبدو أنه يتعرض لضغوط كبيرة، داعيا جميع القوى السياسية لتحمل المسؤولية وروح الوطنية لاختيار مرشح وطني لرئاسة الحكومة المقبلة.

