أكد مصدر بالرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، سيصل في وقت لاحق اليوم السبت من إقليم كردستان إلى بغداد؛ لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المصدر إن صالح سيصل اليوم إلى بغداد قادما من السليمانية لإنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية.. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد صرح - في وقت سابق - بأن الرئيس برهم صالح يبدو أنه يتعرض لضغوط كبيرة، داعيا جميع القوى السياسية لتحمل المسؤولية وروح الوطنية لاختيار مرشح وطني لرئاسة الحكومة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر برهم صالح يبحث تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.