الديون الخارجية للصين تتجاوز تريليوني دولار حتى سبتمبر الماضي

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، أن ديون البلاد الخارجية غير المسددة بلغت حوالي 0325ر2 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم المصلحة وانج تشون يينج - في

تصريح اليوم السبت - إن الديون ارتفعت بواقع 5ر34 مليار دولار عن المسجل في نهاية يونيو، بزيادة طفيفة بلغت 7ر1%، مشيرا إلى أن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة.



وأضاف يينج أن التوقعات تشير إلى أن مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، لم تشهد أي تغييرات كبيرة بحلول نهاية عام 2019 مقارنة بعام 2018، وتظل ضمن النطاق الآمن وفقا للمعايير الدولية.

