شاهد.. نبوءة القذافي تتحقق وأردوغان يحاول العودة لاحتلال ليبيا

بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال بلاده قوات إلى ليبيا، بناء على طلب تقدمت به حكومة الوفاق الليبية، تناقل مستخدمي تواصل مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، للزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، وتصريحاته التي حذر فيها من غزو تركي لبلاده.

وأعاد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي نشر المقطع على صفحته

بتويتر، قائلا في تعليق: "خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا".

ويأتي تداول تصريحات القذافي هذه في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل لدعم حكومة الوفاق أمام قوات المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا والتي تعرف باسم الجيش الوطني الليبي.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.