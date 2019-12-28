6 قتلى وإصابة العشرات في حادث بالسويس

أفاد مصدر أمني مصري بوفاة ستة أشخاص، بينهم أجانب، وإصابة32 آخرين اليوم السبت، في حادث تصادم حافلتي ركاب في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس بشرق القاهرة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن حادث تصادم وقع صباح اليوم بين حافلة سياحية وآخرى نقل عام بطريق "السخنة- الزعفرانة" ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص بينهم أجانب وإصابة 32 آخرين.

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وأضاف المصدر أن رجال المرور والإسعاف انتقلوا إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة بينهم حالات خطرة.