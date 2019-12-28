قتيلان في هجوم لـ"داعش" جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم السبت، بمقتل مدنيين اثنين في هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن"عناصر من داعش يستقلون عجلة غير مرقمة، فتحوا نيران أسلحتهم داخل قضاء الحضر جنوب الموصل فقتلوا مدنيين اثنين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف العبيدي أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسلمت جثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي في الموصل".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.