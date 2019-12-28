مقتل وإصابة نحو 100 شخص في تفجير انتحاري بالصومال

أكد الناطق باسم الحكومة الصومالية، إسماعيل مختار، مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 60 آخرون، السبت، جراء التفجير الانتحاري الذي وقع وسط العاصمة الصومالية مقديشو.



وأضاف مختار، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، نظرًا لارتفاع عدد الإصابات وخطورة بعضها.



و استهدف مركزا للجمارك في تقاطع "إكس كونترول" الذي كان مكتظا بالسيارات العامة وسط العاصمة الصومالية.



وألحق التفجير أضرارا جسيمة بمحيط الموقع الذي تعرض للتفجير، حيث دمر محالا تجارية وأجزاء من محطة وقود قرب الموقع.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف المركز الجمركي، إلا أن اصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.



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