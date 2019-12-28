كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يشكر الرئيس الأمريكي بعد فوزه الساحق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد فوزه الأساسي الساحق للحفاظ على قبضته على حزب ليكود اليميني، وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس دونالد ترامب، وتعهد بجلب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو مؤيدي بعد يوم واحد هزم بسهولة منافسه الرئيسي جدعون ساعر مع 72% من الأصوات لزعيم حزب ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، مضيفا الفوز كان "تعبيرًا هائلًا عن الثقة في طريقي، أو طريقنا.

وتتجه إسرائيل إلى جولة ثالثة من الانتخابات في أقل من عام في الثاني من مارس بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي في التصويتين السابقين في أبريل وسبتمبر.

وشكر رئيس مجلس الدولة المبتهج ترامب على "قراراته التاريخية" بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل في مرتفعات الجولان، وتحويل السياسة الأمريكية إلى عدم التفكير في إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية

كما وعد نتنياهو "بإنجازات تاريخية أكثر" في حالة فوزه في الانتخابات الوطنية، ووضع خطة طموحة من ست نقاط، وفقًا لما ذكرته النشرة الإخبارية.

وتعهد نتنياهو في وقت سابق من هذا العام بتطبيق القانون الإسرائيلي تدريجيًا على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقال إنه يأمل أن يفعل ذلك بدعم من واشنطن.

وقال نتنياهو للصحفيين يوم الجمعة حول الانتخابات الوطنية في مارس، وهو يكافح من أجل البقاء في السلطة والحصول على حصانة من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد "هذا هو الوقت المناسب للتوحيد، لتحقيق نصر كاسح لليكود واليمين في انتخابات الكنيست".

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واتهم نتنياهو الشهر الماضي بتهم خطيرة تتعلق بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. وأفضل أمل له في الهروب من المحاكمة هو الحصول على أغلبية 61 مقعدًا في الكنيست، والبرلمان الإسرائيلي.

وقال: "كان القرار الأساسي النهائي والجار تعبيرًا هائلًا عن الثقة في طريقي - في طريقنا".

وترك تصويت سبتمبر الليكود في رابطة افتراضية مع حزب الوسط الأزرق والأبيض بزعامة رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتز.

ولم ينجح أي منهما في تشكيل أغلبية مع حلفائه الطبيعيين، ولم يتمكنوا من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بلو أند وايت رفضًا قبول رئيس وزراء متهم.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تصويت العام المقبل سيؤدي إلى نتائج مماثلة، حيث أنهى أكثر من عام من عدم اليقين الذي قاد فيه نتنياهو - أطول رئيس وزراء في إسرائيل - حكومة انتقالية.

وفي الوقت نفسه، تخطط المحكمة العليا في إسرائيل للاجتماع الأسبوع المقبل لبحث ما إذا كان يمكن لعضو مدان في البرلمان أن يكون رئيسًا للوزراء.