كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم هندوسي يدافع عن العمل "الصارم" لقمع الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية، اتهامات جماعات حقوق الانسان بانتهاكات الشرطة خلال الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، ويعزى ذلك لموقفه الصعب باستعادة الهدوء في الشوارع.

وشهدت الولاية الشمالية أشد الاضطرابات عن قانون الجنسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي يقول نشطاء إنها تمييزية تجاه الجالية المسلمة، التي تشكل نحو 14٪ من سكان الهند.

ومن بين ما لا يقل عن 25 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر، كان 19 منهم في ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند.

ويبدو أن الاشتباكات في الولاية قد خفت على مدار الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن المظاهرات الصغيرة لا تزال مستمرة.

قال رئيس وزراء الولاية، يوجي أديتياناث، وهو قس هندوسي متشدد ينتمي إلى حزب مودي الهندوسي القومي، إن سياساته الصارمة قد أنهت المشكلة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت حكومته إنها تطالب ملايين روبية من أكثر من 200 شخص، وتهدد بمصادرة ممتلكاتهم لدفع ثمن الأضرار خلال الاحتجاجات.

وانتقدت جماعات حقوق الانسان ما يقولون إنه اعتقالات جماعية وقوة مفرطة في الولاية حيث اعتقل ضباط أكثر من 1000 شخص.

ويسهل تشريع الجنسية لأفراد الأقليات الدينية من جيران الهند ذات الأغلبية المسلمة - أفغانستان وبنغلاديش وباكستان - الذين استقروا في الهند قبل عام 2015 الحصول على الجنسية لكنهم لا يقدمون نفس التنازل للمسلمين.

ويقول النقاد إن القانون - وخطط تسجيل الجنسية الوطنية - تميز ضد المسلمين وتشكل اعتداءً على الدستور العلماني من قبل حكومة مودي.

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وقالت الحكومة إنه لن يتأثر أي مواطن ولا توجد خطط وشيكة للتسجيل.

ولكن من المحتمل أن يزيد مقطع الفيديو الذي يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي من مخاوف أولئك الذين يشعرون بالقلق من محنة المسلمين. وإنه يظهر ضابط شرطة رفيع المستوى يخبر أحد المتظاهرين بـ "الذهاب إلى باكستان إذا كنت لا ترغب في العيش هنا".

وقال المسؤول أخيليش نارايان سينج لرويترز إن بعض المحتجين كانوا يرددون شعارات مؤيدة لباكستان.

وأضاف يوم السبت "في هذه الحالة قلت لهم أن يذهبوا إلى باكستان".

وتم تعيين مسؤولين من حزب المؤتمر المعارض لقيادة الاحتجاجات اليوم السبت تحت شعار "حفظ الدستور، إنقاذ الهند".

وقال أخيليش تومار، الناشط الطلابي الذي تعاون مع الكونجرس لتنسيق الاحتجاجات في أربعة من المسلمين "إنهم يستطيعون معاقبتنا، وإلقائنا في السجن، وسحق ممتلكاتنا، ولكنهم لن يتمكنوا من منعنا من مواصلة احتجاجنا".

كما تم التخطيط للاحتجاجات في ولاية آسام الشمالية الشرقية، حيث لطالما كانت الهجرة قضية سياسية عاطفية، حيث يتوقع المحتجون زيادة الإقبال في البلدات الأصغر.

وفي هذه الأثناء، كان النشطاء الهندوس المرتبطون بحزب مودي ينظمون ورش عمل في الأحياء الفقيرة في محاولة لتخفيف السخط العام.

وقال رام ناريش تانوار، عضو مجموعة تسمى هندو جاغران ساميتي، أو لجنة توعية هندوسية، في نيودلهي "علينا أن نوضح الحقائق لعامة الناس الذين ضللتهم المعارضة ضد القانون".