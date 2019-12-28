كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 28/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || انفجار في مصنع طائرات بالولايات المتحدة
وقع صباح اليوم، انفجارا في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، ما أسفر عن إصابة أكثر من 12 شخصا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تقدم قانون جديد قبيل الانتخابات إلى تايوان
عدل البرلمان الصيني، اليوم السبت، قانونًا لتبسيط إجراءات الاستثمار للشركات التايوانية في محاولة أخرى لبكين لإظهار حسن النية للجزيرة التي تطالب بها الصين قبل الانتخابات، التي تجري في 11 يناير.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار ضخم في مقديشو
أفادت وكالة رويترز الإخبارية، وقوع انفجارًا عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة الصومالية؛ مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات اليوم السبت.