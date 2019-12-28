كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير من الحزب الحاكم في تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، المشرعين، أن الاقتراح الذي يسمح للحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا يمكن تقديمه إلى البرلمان في 30 ديسمبر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي صباح"، اليوم السبت، نقلا عن وكالة أنباء Demirören.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن الاقتراح سيناقش في البرلمان في 8 يناير أو 9 يناير. لكن إشعارًا أرسل إلى نواب حزب العدالة والتنمية يقول إنه يمكن للبرلمان أن يجتمع يوم 2 يناير في جلسة استثنائية لتمرير الاقتراح.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني التركية والليبية في طرابلس اتفاق تعاون عسكري في شهر نوفمبر يسمح لتركيا بنشر قوات برية وبحرية في ليبيا.

طلبت الحكومة الوطنية رسميًا المساعدة العسكرية التركية يوم الخميس في المعركة ضد الجيش الوطني الليبي لخليفة حفتر، الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق وجنوب البلاد.

جاء اتفاق التعاون العسكري التركي الليبي في أعقاب اتفاق آخر تم توقيعه في أواخر نوفمبر حول الحدود البحرية لتأسيس تركيا وليبيا كجيران بحريين، متجاهلاً المياه الإقليمية لبعض الجزر اليونانية.

Advertisements

وقال فريتتين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية يوم الجمعة، إن تركيا ستحترم اتفاقها مع حكومة طرابلس.

وأضاف "ألتون": "وبما أننا ندعم الحكومة الليبية، فإننا لا نريد أن تكون ليبيا منطقة حرب. إن القوى الإقليمية التي تعمل على إعادة إنشاء أنظمة قمعية لا تجيب على الناس تنشط في ليبيا".

وأوضح "ألتون"، أن تركيا تدعم "الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا"، مضيفًا أن القوى الأجنبية يجب أن تتوقف عن دعم الجماعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية.

وقد قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن العملية العسكرية التي يشنها الجيش استطاعت إفشال خطة تركيا في إنزال قوتها، مضيفا أنهم يواجهون ميليشيات متطرفة..

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنهم استطاعوا تحقيق عدد من النجاحات على الميليشيات، حيث استطاعت القوات المسلحة الليبية تحقيق تقدم في عدد من المناطق، والدخول في عمق طرابلس، ويتجهون نحو أهداف جديدة.

وأضاف أن التدخل التركي في ليبيا قديم منذ انطلاق معركة الكرامة في ليبيا، حيث أنهم كانوا يمدون الميليشيات في شكل خفي بالسلام والمال، ولكن الآن أصبح في العلن، منوها بأنهم تحصلوا على مدرعات تركية اليوم، فضلا عن أنه قد تم تدمير طائرات مسيرة من قبل، مؤكدا أنهم لن يسمحوا لأردوغان أن يستخدم ليبيا لتحقيق أغراضه.