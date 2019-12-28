كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يطالبون التجار الصينيين بمغادرة المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الذين ساروا في مركز تجاري في هونج كونج، اليوم السبت، مطالبين التجار الصينيين من البر الرئيسي بمغادرة المنطقة في عطلة نهاية أسبوع جديدة من التوتر المناهض للحكومة، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

كان الاحتجاج في شيونغ شوي، بالقرب من حدود هونغ كونغ مع البر الرئيسي، جزءًا من الجهود للضغط على الحكومة عن طريق تعطيل النشاط الاقتصادي.

قام حوالي 100 متظاهر بمسيرة عبر المركز التجاري وهم يهتفون "حرروا هونج كونج!" و"عودوا إلى البر الرئيسي!" وقد أضر المتظاهرون بمحطات المترو والبنوك والمرافق العامة الأخرى.

وتعاملت الشرطة في زي الملابس المدنية مع بعض المتظاهرين وقيدوا أيديهم، حيث أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل على المتظاهرين والصحفيين.

توسعت الاحتجاجات التي بدأت في يونيو بشأن قانون التسليم المقترح لتشمل مطالب لمزيد من الديمقراطية والمظالم الأخرى.

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