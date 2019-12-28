كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يطالبون التجار الصينيين بمغادرة المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان الاحتجاج في شيونغ شوي، بالقرب من حدود هونغ كونغ مع البر الرئيسي، جزءًا من الجهود للضغط على الحكومة عن طريق تعطيل النشاط الاقتصادي.
قام حوالي 100 متظاهر بمسيرة عبر المركز التجاري وهم يهتفون "حرروا هونج كونج!" و"عودوا إلى البر الرئيسي!" وقد أضر المتظاهرون بمحطات المترو والبنوك والمرافق العامة الأخرى.
وتعاملت الشرطة في زي الملابس المدنية مع بعض المتظاهرين وقيدوا أيديهم، حيث أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل على المتظاهرين والصحفيين.
توسعت الاحتجاجات التي بدأت في يونيو بشأن قانون التسليم المقترح لتشمل مطالب لمزيد من الديمقراطية والمظالم الأخرى.
ويشكو المحتجون من أن حكومة بكين وحكومة لام تقوضان الحكم الذاتي والحريات المدنية على الطريقة الغربية التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997.
في يوم السبت، لف بعض التجار في مركز شيونج شوي شريطًا برتقاليًا حول الأكشاك أو أبوابًا أمنية مغلقة جزئيًا في المتاجر، لكن كانت معظم الأعمال تمضي قدمًا بشكل طبيعي.
تحظى هونغ كونغ، التي لا تفرض ضريبة مبيعات على المنتجات الأصلية، بشعبية لدى التجار الصينيين الذين يشترون البضائع لإعادة بيعها في البر الرئيسي.
كان شيونغ شوي موقعًا للاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في يونيو. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حطم المتظاهرون النوافذ في مناطق التسوق خلال عطلة عيد الميلاد، واشتبك البعض مع الشرطة.
تم إلقاء القبض على 336 شخصًا، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، من الاثنين إلى الخميس، وفقًا للشرطة. وبهذا يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين قُبض عليهم خلال ستة أشهر من الاحتجاجات إلى حوالي 7000 شخص.