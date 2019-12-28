كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار ضخم في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، وقوع انفجارًا عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة الصومالية؛ مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات اليوم السبت.

وبعد سماع صوت انفجار ضخم عند نقطة تفتيش "Ex-Control" في مقديشو، قال صابود علي، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يعيش في مكان قريب، لرويترز، إنه غادر منزله وأحصى 13 قتيلًا على الأقل.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة، حيث رأى شاهد من رويترز، عشرات يصلون بسيارة إسعاف من مكان الحادث.

وقال عمدة مقديش، عمر محمود، متحدثًا إلى الصحفيين في موقع الانفجار، إن الحكومة أكدت أن 90 مدنيًا على الأقل، ومعظمهم من الطلاب، وأصيبوا في الانفجار.

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ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الانفجار، ولكن جماعة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وتنفذ بانتظام مثل هذه الهجمات.

ولم يكن من الممكن الوصول إلى الشرطة للتعليق على أعداد الضحايا، وطلبت السلطات الحكومية من الكادر الطبي عدم الكشف عن الأرقام كما فعلوا في الماضي، ويُحظر على الصحفيين الذهاب إلى مواقع الهجوم.

وتمزّق الصومال منذ عام 1991، عندما أطاح أمراء الحرب العشائريون بالديكتاتور سياد بري، ثم انقلبوا على بعضهم البعض.