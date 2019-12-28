كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يتهم إيران باستخدام العنف خلال احتجاجات نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران لاستخدامها "العنف" وتعطيل الإنترنت لمنع النصب التذكارية لأولئك الذين قُتلوا خلال حملة القمع التي قامت بها الدولة في نوفمبر ضد الاحتجاجات المناهضة للمؤسسة الناجمة عن ارتفاع كبير في سعر البنزين.

وقال "بومبيو، في منشور له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يحق للشعب الإيراني الحداد على 1500 ضحية تم ذبحهم على يد خامنئي أثناء احتجاجات إيران"، متهمًا مباشرة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في الجمهورية الإسلامية.

ووفقًا لوكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" شبه الرسمية، تم قطع الاتصال بالإنترنت فعليًا في 25 ديسمبر في العديد من المقاطعات الإيرانية قبل النصب التذكارية المقررة في 26 ديسمبر.

وبحسب ما ورد، اُعتُقل العديد من الأشخاص في مقبرة الحداد في كاراج بعد مرور 40 يومًا على وفاة محتج مقتول.

وقال وزير الخارجيةالأمريكي، على موقع تويتر في 27 ديسمبر: "يخشى النظام مواطنيه وقد لجأ مرة أخرى إلى العنف وحجب الإنترنت".

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إن السلطات الإيرانية ربما تكون قد قتلت أكثر من 1000 شخص في الحملة التي شنت في منتصف نوفمبر.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين مجهولين قولهم، إن نحو 1500 شخص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات، على الرغم من عدم تأكيد هذا الرقم.

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قالت منظمة العفو الدولية، إن 304 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح الآلاف في الاضطرابات.

وقد رفضت طهران هذه الأرقام من قبل جماعات حقوقية وغيرها بينما فشلت في نشر عدد القتلى الرسمي.

هذا، وقد كشفت المقاومة الإيرانية عن قيام النظام الإيراني بقطع الإنترنت في معظم أنحاء البلاد خوفًا من استئناف انتفاضة الشعب الإيراني وإقامة مراسيم أربعينية

وأوضحت المقاومة أن قطع الإنترنت شمل العديد من المدن والمحافظات، ومنها محافظات طهران وخوزستان وألبرز واصفهان ولرستان وكردستان وكرمانشاه وزنجان وبوشهر وغيرها من المحافظات أو خفض من سرعته بشكل حاد، فيما قام بإخلال عمل بعض شبكات الهواتف النقالة.

وذكرت المقاومة أن القوات القمعية للنظام تحاول عبثًا الحيلولة دون إقامة مراسيم أربعينية شهداء انتفاضة إيران، من خلال اعتقال العديد من أفراد عوائل الشهداء والشباب والسجناء المطلق سراحهم.

ولفتت إلى أن النظام الإيراني نشر قواته القمعية في عموم البلاد وجعلها في حالة التأهب القصوى، بينما تحوم طائرات الهيلوكوبتر على سماء بعض المدن مثل كرج وشيراز للسيطرة على الوضع.

وكشفت أن الكثير من المدن بما في ذلك طهران وكرج وشهريار انتشرت بها القوات القمعية بالسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى عناصر أمنية في الشوارع وتقاطع الطرقات أو تقوم بدوريات.