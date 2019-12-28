كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تقدم قانون جديد قبيل الانتخابات إلى تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدل البرلمان الصيني، اليوم السبت، قانونًا لتبسيط إجراءات الاستثمار للشركات التايوانية في محاولة أخرى لبكين لإظهار حسن النية للجزيرة التي تطالب بها الصين قبل الانتخابات، التي تجري في 11 يناير.

وتعد الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وجهة الاستثمار المفضلة في تايوان، حيث تستثمر الشركات التايوانية أكثر من 100 مليار دولار هناك منذ أن بدأت الصين إصلاحات اقتصادية مهمة في أواخر سبعينيات القرن الماضي، مدفوعة بثقافة مشتركة وتكاليف منخفضة.

وقدمت الصين ما تعتبره أغصان زيتون إلى تايوان في الفترة التي تسبق الانتخابات، بما في ذلك فتح المزيد من القطاعات للمستثمرين التايوانيين، بهدف نهائي هو إغراء الجزيرة بقبول سيطرة بكين.

وحذرت حكومة تايوان من السقوط بسبب حوافز الصين ودعت الصين بدلًا من ذلك إلى منح شعبها الديمقراطية وحرية التعبير، ولم تتخل الصين أبدًا عن استخدام القوة لوضع تايوان تحت سيطرتها.

ويزيل القانون المعدل عدة طبقات من البيروقراطية لتبسيط إجراءات الاستثمار من تايوان، بهدف تشجيع المزيد منها.

وقال مسؤول وزارة التجارة الصينية جيانغ تشينغهوا للصحفيين، إن الحكومة المركزية "أولت اهتمامًا كبيرًا" لحماية وتشجيع الاستثمارات التايوانية وحصلت على دعم من أعلى المستويات، بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ.

وأضاف جيانغ "بالرغم من أن البنود المعدلة ليست كثيرة الا أنها ذات أهمية كبيرة وتساعد على تحسين البيئة الاستثمارية للمواطنين التايوانيين فى البر الرئيسى ومواصلة توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين الجانبين".

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وتم تصميم المراجعة لتتوافق مع قانون المستثمر الأجنبي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.