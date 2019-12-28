كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين جراء حريق في "نوفاتيك" الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما وأصيب أخر فى حريق بمصعد فى حقل نوفاتيك الشمالى للنفط والغاز، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين بوزارة الطوارئ.

وقالت وكالة أنباء أنترفاكس الروسية، إن الحريق اندلع في حقل تاركوسالينسكوي الشرقي وهو أكثر حقول النفط والغاز نضجا في منطقة يامال نينيتس، وقد تم إخماد الحريق.

ولم ترد "نوفاتيك" على طلب للتعليق، ولم يرد مكتب وزارة الطوارئ في المنطقة على المكالمات الهاتفية.

وعلي صعيد أخر، نقلت أنترفاكس عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا يمكنها أن تنهي بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 إلى ألمانيا في غضون شهرين.

وأفادت صحيفة كوميرسانت اليومية نقلًا عن مصادر لم تسمها، يوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا تمتلك "سفينة لوضع الأنابيب" لاستكمال بناء نورد ستريم 2، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات الأسبوع الماضي على خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي صممته موسكو لتجاوز أوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة في روسيا.

وانتقدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل خطوة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات تتعلق بخط أنابيب الغاز الروسي الألماني الجديد، في إشارة إلى أنها تريد إجراء مناقشات مع واشنطن، لكنها ترفض تهديد بالانتقام.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "تحرك الحكومة الأمريكية ينتهك القانون الدولي، وإنه سيتم الانتهاء من المشروع بغض النظر عن العقوبات".

كانت الولايات المتحدة خصما صريحا لخط أنابيب نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الطبيعي على بعد 1200 كيلومتر (750 ميل) تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، إلى جانب دول أوروبا الشرقية التي تعارض المشروع أيضًا، تجادل الحكومة الأمريكية بأنها ستزيد من اعتماد أوروبا على روسيا في مجال الطاقة.

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وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الأسبوع الماضي ينص على فرض عقوبات على الأجانب المشاركين في السفن، التي تضع أقسامًا من خط الأنابيب، ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون يوم الثلاثاء، والأمر الآن متروك للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وقالت ميركل، للمشرعين الألمان في إشارة إلى انسحاب إدارة ترامب من صفقة بين القوى العالمية وإيران تهدف إلى الحد من المخاوف: "نحن ضد العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وليس فقط عقب هذا القرار أمس، لدينا أيضًا هذه المشكلة بهدف إيران" حول برنامج طهران النووي وفرض عقوبات جديدة.

وقالت ميركل خلال جلسة أسئلة وأجوبة منتظمة في البرلمان "لا أرى أي بديل لإجراء محادثات، رغم المحادثات حازمة للغاية (لإظهار ذلك) نحن لا نوافق على هذه الممارسة، وسنرى كيف تسير الأمور مع نورد ستريم".

كما أشارت إلى أن المحادثات جارية بشأن عقد جديد للغاز بين روسيا وأوكرانيا، مضيفة أن هذه المحادثات "تبعث على الأمل نسبيًا" و"سيكون من غير المناسب أن تفقد أوكرانيا رسوم العبور"، بسبب المفاوضات المنعقدة بسبب النزاع حول خط الأنابيب.

وقد حث نائب من حزب اليمين المتطرف البديل عن ألمانيا ميركل على الرد بقوة، ورفضت ميركل اتهامها بأنها فشلت في الدفاع عن نفسها في الماضي ضد واشنطن، عندما تبين أن وكالة الأمن القومي كانت تتجسس على هاتفها المحمول.

أجابت ميركل "لم نتراجع عن ضمانات الأمن السلبية ولا نعتزم القيام بذلك هنا".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم بناء خط الأنابيب بشكل جيد، مضيفا "نفترض أن المشروع سوف يكتمل".

وقال بيسكوف عن الخطوة الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي".

وتابع قائلا: "إنها مثال مثالي للمنافسة غير العادلة، وهي محاولة لتأمين هيمنتها بشكل مصطنع في الأسواق الأوروبية من خلال فرض منتجات أكثر تكلفة وغير تنافسية، غاز طبيعي أكثر تكلفة، على المستهلكين الأوروبيين."

