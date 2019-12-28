بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة توافق على قرار يدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغيا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، على قرار يدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغيا وغيرهم من الأقليات العرقية في ميانمار.
ووافق على القرار 134 عضواً بالجمعية مقابل رفض 9 وامتناع 28 عن التصويت، حسب وكالة أسوشييتد برس.
ويدين القرار ممارسات سلطات ميانمار ضد الروهينغيا والأقليات الأخرى في ولايات أراكان وكاشين وشان، لا سيما ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والاغتصاب والموت داخل المعتقلات.
ويدعو إلى وقف فوري للقتال والأعمال العدائية ضد الأقليات، كما يدعو القرار حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الكراهية في الولايات المذكورة.
وعبّر قرار الأمم المتحدة عن قلقه من استمرار تدفق مسلمي الروهينغيا إلى بنغلاديش على مدار العقود الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي بلغ 1.1 مليون شخص، بينهم 744 ألفاً منذ غشت 2017 بعد الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش ضد الروهينغيا في أراكان.
ومنذ 25 غشت 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان، وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
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