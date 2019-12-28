 البحسني: نحن على أعتاب عام تدريبي عسكري جديد ننتطلع فيه لتطوير العمل العسكري.. صور

السبت 28 ديسمبر 2019

بمشاركة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني نظمت المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم، بمدينة المكلا؛ لقاء العزاء العام للفقيد علي عوض العليي، رئيس شعبة النقل بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.



حيث ألقى المحافظ "البحسني" كلمة قدم من خلالها العزاء للوطن ولأسرة ورفاق الفقيد "العليي" ، واصفاً إياه بأنه رجل وهب نفسه خدمه للوطن، ومن الثله القليلة التي لا يمكن نسيانها، كونه مثال للانضباط والتفاني والإخلاص في العمل العسكري، الذي يجعلنا من الواجب دائما التذكير دائماً بنهجه وتجاربه.

كما تحدث "المحافظ" عن المرحلة الراهنة، قائلاً: أن الجميع اليوم أمام واجب وطني يتطلب عزيمة وإيمان، وكلنا ثقة بأن الجميع يمتلكون من الروح الوطنية القيمة مايجعلهم قادرين للوفاء بالواجب الوطني.

وبالحديث عن الانجازات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المحافظة؛ قال المحافظ أن السلطة تولي اهتماماً كبيراً بالجانب الأمني والعسكري، حيث سيتم وضع حجر الأساس لعدة مشاريع عسكرية هامة خلال الأيام القادمة، ستعد باكورة للعمل التنموي الناجح، ومن بينها مشروع نادي الضباط، وهو مجمع سياحي ضخم، وأيضاً المشروع الثاني لكلية الشرطة، حيث يأتي كل ذلك ضمن اهتمام قيادة المحافظة بالجانب الأمني والعسكري فيها.

مضيفاً: ونحن على أعتاب عام تدريبي جديد؛ ننتطلع لتطوير العمل العسكري، حيث أطلقنا المسمى للعام الجديد "عام الإنضباط"، وسنرسخ هذا المسمى في كافة الألوية والواحدات العسكرية.

حضر اللقاء رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العميد ركن عمر بادبيس وعدد من القادة العسكريين بقيادة المنطقة.

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