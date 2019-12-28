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مسهور يتحدث عن مخطط حزب الاصلاح المدعوم قطرياً وتمهيد الطريق لدخول تركيا إلى اليمن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

قال الكاتب الصحفى، هاني مسهور، اليوم السبت، إن "المخطط الاخواني في اليمن لم يتغير اطلاقاُ وانتظارهم للتوقيت لا يعني انتهاء المشروع الشيطاني".

 

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وأضاف مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  "كثير من التفصيل يجب أن يوضح للرأي العام، وسنعمل بإذن الله على ذلك".

 

وبين أن "مخطط حزب الاصلاح المدعوم قطرياً بتمهيد الطريق لدخول تركيا إلى اليمن بدأ بتسليم صنعاء لمليشيات الحوثي في سبتمبر اليمن".

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