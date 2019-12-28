أمريكا تتطلع إلى اتفاق بشأن الجمارك مع المكسيك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كريستوفر لاندو سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك في مكسيكو سيتي يوم الثامن من نوفمبر 2019

قال سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك إن بلاده تبحث سبل التعاون مع المكسيك بشأن الجمارك على طول حدودها للحد من تدفق الأسلحة والمخدرات والأموال بشكل غير قانوني.

وقال السفير كريستوفر لاندو في تصريحات له بعد ما وصفه باجتماع مثمر مع وزارة المالية المكسيكية إن وليام بار وزير العدل الأمريكي سيزور المكسيك الشهر المقبل لمناقشة التعاون.

وأضاف لاندو للصحفيين ” ما نريد أن نفعله على الحدود هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا توحيد جماركنا حتى نتمكن معا من السيطرة على ما يدخل إلى المكسيك وأيضا ما يخرج من المكسيك ويدخل الولايات المتحدة“.

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وقال إن الهدف هو القضاء على ”التهريب على كل من الجانبين، المخدرات من جانب، والأسلحة والأموال على الجانب الآخر“.

وكان بار قد زار المكسيك في أوائل ديسمبر كانون الأول لبحث قضايا من بينها الأمن وتهريب الأسلحة وغسيل الأموال مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وكبار المسؤولين الآخرين.