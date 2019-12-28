الإمارات تعبر عن موقفها بشأن تفجير العاصمة الصومالية مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

أبو ظبي مقديشو - الخليج 365

عبرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن موقفها بشأن التفجير في العاصمة الصومالية مقديشو.



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ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بالقرب من مركز أمني في العاصمة الصومالية مقديشو من خلال سيارة مفخخة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين