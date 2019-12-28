استطلاع لـ"وام": دبى تتصدر المنطقة كأكثر المدن إبداعاً وابتكاراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استطلاع لـوام: دبى تتصدر المنطقة كأكثر المدن إبداعا وابتكارا

السبت 28 ديسمبر 2019

تصدرت إمارة دبى الإماراتية، المنطقة كأكثر المدن إبداعاً وابتكاراً وفى احتضان أكثر القطاعات الإبداعية نشاطاً، حسب استطلاع للرأى تم إجراؤه مؤخراً بتكليف من هيئة الثقافة والفنون فى دبى، شمل آراء كوادر ثقافية وفنية متخصصة علاوة على شريحة عريضة من الجمهور المعنى بأنشطة الثقافة والفنون من فئات عمرية مختلفة، بهدف رصد الانطباعات المحلية حول الهوية الإبداعية لإمارة دبى.



وأظهر الاستطلاع، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الذى اعتمد على مجموعة من المعايير المحددة والواضحة، جاءت متوافقة مع مؤشرات دولية ذات صلة على النطاق العالمى، مجموعة من النتائج المهمة من أبرزها تأكيد 95% من المشاركين أن دبى تمتلك قطاعًا إبداعيًا نشطًا وحيوياً، وهى النسبة الأكبر على الصعيد الإقليمي.

Advertisements

فيما وصف 90% من المشاركين فى الاستطلاع دبى كمدينة "مبتكرة"، بينما رأى 89% ممن شملهم الاستطلاع أنها "مبدعة"، فيما فضّل 82% منهم الإنتاجات الفنية والثقافية المحلية فى إمارة دبى بالمقارنة مع بلدانهم، بينما أكد 90% من المشاركين حرصهم على حضور الأنشطة الثقافية والفنية المحلية المقامة فى دبى، فى حين أوضح التقرير أن 76% من العاملين فى القطاع الثقافى والفنى فى دبى و60% من المتخصصين فى ذات القطاع فى دولة الإمارات يرون أن دبى تمتلك المقومات والإمكانات اللازمة لضمان ازدهار ونمو القطاع الإبداعى فى ضوء ما حققته الإمارة من إنجازات فى هذا المضمار خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، قالت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون فى دبى، إن أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية دبى الثقافية هو ترسيخ مكانة دبى فى قلب الصناعات الإبداعية العالمية كمحور عالمى جديد للثقافة والفنون وحاضنة للأفكار المبتكرة والشركات المتخصصة فى المجالات الإبداعية، ووجهة مفضلة للمواهب من مختلف انحاء المنطقة والعالم، وإقدام الهيئة على التكليف لإجراء هذا الاستطلاع جاء بغية التعرف على آراء المعنيين بالقطاع الإبداعى فى دبى ودولة الإمارات حول التحديات والفرص التى تنتظره، والوقوف على أصداء النجاحات المتحققة فى هذا المضمار وما هو مأمول له فى المرحلة المقبلة نحو ترسيخ مكانة دبى الريادية فى طليعة الصناعات الإبداعية على مستوى المنطقة، وتعزيز موقعنا على خريطة الثقافة العالمية.

وأضافت الشيخة لطيفة: "اختيار المشاركين فى الاستبيان لدبى باعتبارها المدينة الأكثر إبداعاً وابتكاراً فى المنطقة، برهان واضح على مدى ارتباط دبى بالإبداع وثرائها بما تتمتع به من مواهب وطاقات إبداعية، كما تظهر هذه النتائج أننا نسير على الطريق الصحيح فى جهودنا الثقافية والإبداعية، فى حين تعين النتائج التى خلص إليها الاستبيان على تحديد أهم الخطوات خلال المرحلة المقبلة بما فى ذلك الاستثمار فى المواهب المبدعة والكفاءات وإرساء سياسات جديدة تدعم ازدهار المنظومة الإبداعية المحلية، كذلك الاهتمام بإطلاق ودعم المبادرات الهادفة، مثل معرض الخريجين العالمى وموسم دبى الفنى ومهرجان طيران الإمارات للآداب وفعاليات "دبى قادمة" فضلا عن المبادرات المتضمنة فى رؤية دبى الثقافية الجديدة".