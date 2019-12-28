الإمارات تُعلن تقديم منح بقيمة 300 مليون دولار لهذا البلد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تعلن تقديم منح بقيمة 300 مليون دولار لهذا البلد
السبت 28 ديسمبر 2019
أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تقديم 300 مليون دولار، دعما للأردن، عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
وجاء الدعم الإماراتي بناء على توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدعم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأكد صندوق أبوظبي للتنمية في بيان له أن "توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد استمر وتطور في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ".
وأشار البيان إلى أن قيادتي البلدين "تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وهي علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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