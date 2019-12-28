مصادر طبية: أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر طبية صومالية ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري في الصومال إلى 80 قتيلا.



وكان المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية اسماعيل مختار عمر ،اليوم السبت ،مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 60 آخرين جراء تفجير العاصمة مقديشو.

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وتابع اسماعيل مختار عمر "عدد قتلى الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عند نقطة تفتيش مرشح للارتفاع"، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

وأدى الانفجار إلى مقتل العديد من طلاب جامعة بنادر أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الانفجار.

وذكرت المصادر الطبيبة أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة خطرة