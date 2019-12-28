شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط قتيل في إطلاق نار بمجمع تجارى بولاية كولورادو الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري اليوم السبت في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

Advertisements وذكرت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان: "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا. وأكدت أن هناك وجودا كثيفا للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة".

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