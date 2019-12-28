مقتل أكثر من 20 شخصا إثر انفجار في مقديشو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مقديشو قتل أكثر من 20 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو. وأوضح الضابط في الشرطة الصومالية، إبراهيم محمد، في تصريح، أن الانفجار كان مدمرا، مبينا أن هناك عددا من الجرحى، وقد تكون الحصيلة أعلى. ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحاما مروريا عادة جراء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.



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