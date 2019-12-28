ارتفاع عدد قتلى التفجير في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 76 قتيلاً

أعلن مدير خدمة "آمن" للإسعاف ​الصومال​ية عبد القادر عبد الرحمن حجي أن "عدد الضحايا نتيجة إنفجار ​سيارة مفخخة​ في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو ارتفع الى 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر".

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