ارتفاع عدد قتلى التفجير في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 76 قتيلاً

أعلن مدير خدمة "آمن" للإسعاف الصومالية عبد القادر عبد الرحمن حجي أن "عدد الضحايا نتيجة إنفجار سيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو ارتفع الى 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر".
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