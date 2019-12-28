نائب تركي: يحتمل أن تطلب الحكومة تفويضا لإرسال قوات عسكرية لليبيا الاثنين

رجح عضو ب​البرلمان التركي​ عن ​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم لـ"سبوتنيك" عقد جلسة طارئة للمجلس في 2 كانون الثاني المقبل لبحث مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ​ليبيا​، مضيفا: "من المحتمل أن تتقدم ​الحكومة​ بمذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا الاثنين".

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