نائب كازاخستاني: سجلات رحلة الطائرة التي تحطمت بكازاخستان نقلت لموسكو لفحصها

لفت نائب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازخستاني بيرك كامالييف في تصريح الى أن "سجلات الرحلة الجوية للطائرة التي تحطمت بالقرب من نور سلطان، ستنقل إلى موسكو لتسليمها إلى لجنة الطيران الحكومية المشتركة من أجل فك تشفيرها".
وأشار كامالييف الى انه "بالأمس، تحدث نائب رئيس الوزراء رومان سكليار مع رئيس لجنة الطيران الحكومية المشتركة، والليلة يصل خبير إلى نور سلطان، قادماً من موسكو، حيث يعمل فريق التحقيق، وجرى إزالة سجلات الرحلة، وغداً سنرسل الصندوق الأسود إلى لجنة الطيران الحكومية المشتركة، لفك التشفير، في مدينة موسكو".
وكانت قد تحطمت طائرة تابعة لشركة "بيك اير" والتي كانت تحلق فوق العاصمة، نور سلطان، على متنها 98 شخصًا، من بينهم خمسة من أفراد الطاقم.
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