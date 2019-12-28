أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن تأثير العاصفة (LOULOU) على الحوض الشرقي للمتوسّط يستمر حتّى فجر يوم الأحد حيث تنحسر تدريجياً ويعود ليتأثر بمنخفض جوي اعتباراً من بعد ظهر يوم الاثنين .

وتوقعت ان يكون طقي اليوم غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرّقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠متر وما فوق . نحذر من ​السيول​ وانجراف التربة.

الأحد: غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية صباحا وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠متر خاصة شمال البلاد، يتحسن ​الطقس​ تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ال ٦٥كم/س خاصة في ​الجنوب​، تتساقط أمطار متقطعة اعتبارا من بعد الظهر واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون في المناطق الداخلية.