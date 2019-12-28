باسيل: قصة الأموال المحوّلة هي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف

رأى وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ ان "قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد 17 تشرين أصبحت كقضية استعادة ​الأموال المنهوبة​ أو الموهوبة، الفرق انّها ليست بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية ​مصرف لبنان​ ولجنة الرقابة على ​المصارف​ وأصحاب المصارف، "اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل ​السنة​".

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