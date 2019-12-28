العثور على 6 جثث لركاب مروحية تحطّمت في هاواي

اسماء السيد - لوس أنجليس: عثرت السلطات على جثامين ستة أشخاص بعد تحطم طائرة مروحية في إحدى جزر هاواي، حسبما ذكرت السلطات المحلية الجمعة. وكانت الطائرة التي أعلن عن اختفائها الخميس، تقل سبعة أشخاص.
وأوضحت السلطات أنه سيتم استئناف عملية البحث عن ناجين محتملين السبت بعدما تم تعليق العملية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت في بيان إن المروحية تحطمت في منتزه كوكاي في جزيرة كاواي الواقعة في شمال غرب الأرخبيل.
أقلعت المروحية، وعلى متنها الطيار وستة ركاب، بينهم قاصران، لتجوب فوق جزيرة كاواي. وأبلغ مالك المروحية عن اختفائها مساء الخميس بعدما فقد الاتصال بها.
تم إرسال قارب ومروحية إلى المنطقة، لكن الظروف الجوية كانت "صعبة"، وصاحبها ضعف في الرؤية ورياح قوية، وفقًا لحرس السواحل.
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