شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من المخاطر الصحية للمبيدات: يجب تكثيف حملات التوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، الحكومة بتكثيف حملات توعية المزارعين حول الاستخدام الأمثل للمبيدات واتباع الإرشادات في التعامل مع تلك المواد حفاظاً علي حياتهم، لاسيما وأن الاستخدام غير السليم لهذه المبيدات لها أثاره السلبية ومنها التعرض للأمراض والإصابات التي تصل إلي حد الوفاة، بالإضافة إلى عدم الوعي الكافي للمزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات، واتباع الإرشادات فى التعامل مع هذه المواد.

وأشار زين الدين، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلي أن العديد من الدراسات التي أكدت الارتباط بين كثرة التعرُّض للمبيدات والإصابة بمرض الشلل الرعاش، لافتاً إلي تأكيد دراسة (مصرية - ألمانية) أن التعرُّض المفرط للمبيدات يزيد من خطر إصابة المزارعين بمرض الشلل الرعاش، وكشفت عن وجود جين يزيد من فرص الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين يتعرضون للمبيدات، وفق التقرير الملخص للدراسة.

ولفت زين الدين، إلي أن المبيدات تحتوي على عناصر ثقيلة ذات درجة سُمية عالية، بالإضافة إلي أن تركيز وتراكم عناصر الكلور والفسفور والنترات فوق الحدود المسموح بها من شأنه أن يقضي على الفلاح وأرضه.

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وأضاف أنه كشف تقرير صادر مؤخرًا عن منظمة الصحة العالمية، أن مصر تستخدم أكثر من 8 آلاف طن سنويًا من المبيدات، بتكلفة نحو 900 مليون جنيه، وأكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًا، يموت منهم 220 ألف فرد سنويًا، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعى فى مصر حوالى 6٪، بتكلفة قدرها 60 جنيهًا للفدان.

وأرجع زين الدين، ما تُسببه تلك المبيدات من أضرار صحية وبيئية إلى غياب المراقبة بخصوص التصدي لاستعمال هذه المبيدات، خاصة المحظورة، أو استعمال بعضها بشكل مفرط، وعدم توفير شروط الوقاية عند استعمالها من الأقنعة والملابس المخصصة لمثل هذه العمليات، وحظر الدخول إلى المناطق التي استُعملت فيها هذه المواد إلا بعد مرور المدة المعقولة