“ديربي” دكالة_عبدة.. الدفاع من أجل الارتقاء ثالثا والأولمبيك للابتعاد من أسفل الترتيب

يحتضن ملعب العبدي بمدينة الجديدة اليوم السبت، “ديربي” دكالة_عبدة، بين فريق الدفاع الحسني الجديدي وضيفه أولمبيك آسفي، برسم مباريات الأسبوع الحادي عشر من البطولة الاحترافية.

وتمثل مباراة اليوم الظهور الأول للفريق الدكالي بدون مدربه بادو الزاكي الذي غادر “فارس دكالة” بداية الأسبوع الجاري، للالتحاق بالإدارة التقنية الوطنية.

ويبحث الدفاع الذي سيقوده في لقاء اليوم جمال آمان ﷲ، عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نقاط المباراة الكاملة، والتي ستمكنه حال تحقيقها الارتقاء إلى المركز الثالث في جدول الترتيب مناصفة مع المغرب التطواني.

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ويحتل الفريق الدكالي الرتبة السادسة بـ15 نقطة، من 4 انتصارات، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين، إذ أحرز خطه الهجومي 9 أهداف، وتلقت شباكه 6، علما أن زملاء المهدي قرناص تنقصهم مباراة.

أما القرش المسفيوي، المنقوص بدوره من مواجهة، يسعى إلى الفوز على مضيفه من أجل الابتعاد من أسفل الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، متقدما بنقطة وحيدة عن يوسفية برشيد صاحب الرتبة قبل الأخيرة.

وحقق الفريق العبدي انتصارا وحيدا، و6 تعادلات، في حين تعرض للخسارة مرتين، مع العلم أن خطه الأمامي اكتفى بتوقيع 5 أهداف، بينما اهتزت مرماه خلال 7 مناسبات.