أزمة النقل بالقنيطرة.. رباح يدعو إلى التعاون لتوفير النقل للمناطق الشعبية والطلبة

بالتزامن مع أزمة النقل التي تعرفها مدينة القنيطرة، دعا عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، إلى “التعاون من أجل تدبير المرحلة، بيقظة كبيرة لتوفير النقل لجميع المواطنين خاصة للمناطق الشعبية والمؤسسات التعليمية والجامعية”.

وقال رباح، إن المجلس “تابع باهتمام كل الانتقادات والاحتجاجات المختلفة، حول النقل الحضري”، وأوضح في بلاغ له، بصفته رئيسا للجماعة، أن المحتجين والمنتقدين، “لو طلبوا المعلومات الصحيحة حول النقل أو اجتماع مع الجماعة، لتمت الاستجابة لهم وتزويدهم بالمعطيات الصحيحة، بدل تصديق الإشاعات والمعلومات الخاطئة”.

وأضاف البلاغ، “لا نتضايق من الانتقادات الصادرة من بعض الهيآت والأشخاص، الذين لهم مواقف ضدنا، مهما كانت مجانبة للصواب، لكن فقط وجب التبين من الحقائق”.

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وقال أيضا، “إن نزاعنا مع الشركة ليس وليد اليوم بل منذ سنوات، والاجراءات والغرامات والمراسلات والتقارير الموجه للسلطة وللشركة شاهدة على ذلك، لكن وصلنا الى الباب المسدود”.

وشدد رئيس الجماعة، على أنه “من موقع المسؤولية، حريصون على تطبيق بنود العقد مع الشركة وفق القانون، وحريصون مع السلطة على إيجاد الحلول لصالح المواطنين والمدينة”.

وأكد أيضا الحرص على “التعاون مع الغيورين على المدينة، ومع الشركاء، وخاصة السلطة”، مضيفا، “لن نسمح باستغلال أي وسيلة لخلق التوتر أو إلهائنا عن القضايا المهمة وعلى رأسها النقل”.