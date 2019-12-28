يواجه بيترو أتليتيكو الأنغولي.. الوداد يتحدى الغيابات لتحقيق فوزه الأول في المجموعة

يستضيف فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم السبت، بيترو أتليتيكو الأنغولي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، في إطار ثالث جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق فوزه الأول في المجموعة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لمثله، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية.

وسيكون بطل المغرب محروما من أبرز لاعبيه في لقاء اليوم، على غرار المدافع أشرف داري، ومتوسط الميدان صلاح الدين السعيدي، والنيجيري باباتوندي، وذلك بسبب الإصابة.

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ممثل كرة القدم الوطنية يجد نفسه مجبرا على التعامل مع هذه الغيابات، حيث سيضطر الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الفريق إلى تعويض الغائبين بعناصر أخرى، بهدف تحقيق النقاط الثلاث.

وأكد زوران في الندوة الصحافية التي سبقت المباراة أمس الجمعة، أن فريقه غير مسموح له بإهدار النقاط ضد بيترو أتليتيكو، وهو ما أوضحه أيضا قائد الفريق ابراهيم النقاش، الذي أشار أن المجموعة الودادية تفكر في الفوز ولا شيء غير ذلك.

ويحتل الفريق الأحمر وصافة المجموعة مناصفة مع اتحاد العاصمة بنقطتين لكل فريق، خلف المتصدر ماميلودي صن داونز صاحب 4 نقاط، بينما يتذيل بيتر أتليتيكو الترتيب بنقطة وحيدة.