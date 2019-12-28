أزيلال.. محاولة اختطاف تلميذة عقب خروجها من المدرسة!

تعرضت تلميذة قاصر، لاعتداء و محاولة اختطاف من طرف شخص مجهول، بمنطقة بني عياط بضواحي ازيلال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تعرضت تلميذة بعد خروجها من الثانوية، لمحاولة اختطاف من طرف شخص في الثلاثينيات، حين كانت الضحية في طريق عودتها لمنزل أسرتها.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيه، اعترض سبيل التلميذة التي تتابع دراستها بثانوية الحسن الثاني التأهيلية ببني عياط، وكان يرغب في جرها وسط حقول مجاورة.

وقام عائلة الضحية بوضع شكاية لذى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بافورار، حيث تم فتح تحقيق من طرف الدرك تحت إشراف النباية العامة المهتصة.