طقس السبت.. مستقرا مع سماء صافية

ختتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما غرب الواجهة المتوسطية ، فضلا عن تكون كتل ضبابية بسهول المحيط الاطلسي والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق .

وستهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، ومعتدلة بالأقاليم الجنوبية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالجنوب الشرقي ،وما بين 11 و 16 درجة بالاقاليم الجنوبية، وما بين 06 و 12 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية والواجهة المتوسطية ، وما بين 20 و26 درجة بشمال ووسط البلد وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بین 24 و31 درجة بالأقاليم الجنوبية وبداخل سوس.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية ، وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الاطلسي.