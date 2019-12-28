- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية: أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار مقديشو والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
أعلنت مصادر طبية صومالية ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري في الصومال إلى 80 قتيلا.
وكان المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية اسماعيل مختار عمر ،اليوم السبت ،مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 60 آخرين جراء تفجير العاصمة مقديشو.
وتابع اسماعيل مختار عمر "عدد قتلى الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عند نقطة تفتيش مرشح للارتفاع"، وفق وكالة الأنباء الصومالية.
وأدى الانفجار إلى مقتل العديد من طلاب جامعة بنادر أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الانفجار.
وذكرت المصادر الطبيبة أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة خطرة
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر طبية: أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.