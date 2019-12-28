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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل 3 حوثيين خلال صد هجوم لهم في محيط جبل هان غرب تعز والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
قتل ثلاثة حوثيين، اليوم السبت، خلال صد هجوم لهم في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
ووفقا للمصادر، فإن اشتباكات عنيفة، اندلعت ، بين أفراد الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات غرب المدينة.
وقالت المصادر، "تمكنت قوات الجيش من التصدي لهجوم مليشيا الحوثي في محيط جبل هان"
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي، وجرح آخرين.
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