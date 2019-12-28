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ارتفاع عدد قتلى وجرحى تفجير مقديشو الانتحاري إلى 90

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

أعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية اسماعيل مختار عمر ،اليوم السبت ،مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 60 آخرين جراء تفجير العاصمة مقديشو.

 

وتابع اسماعيل مختار عمر "عدد قتلى الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم  عند نقطة تفتيش مرشح للارتفاع"، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

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وأدى الانفجار إلى مقتل العديد من طلاب جامعة بنادر أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الانفجار.

 

هذا ووقع الانفجار في وقت مبكر أثناء ذهاب معظم المواطنين إلى أماكن عملهم وتعليمهم ،مما قد يرفع نسبة الخسائر البشرية

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