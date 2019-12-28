خاص.. الكشف عن جانب من فساد الإخوان بشأن إعادة الإعمار بتعز

السبت 28 ديسمبر 2019

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بجانب عن النهب والفساد التي يمارسها قيادات الإخوان.



وأوضحت مصادر ، أن قيادات الإخوان يمارسون الفساد عن طريق احتساب أدوات بناء إعادة الإعمار بمبالغ كبيرة وخيالية وذلك بالاتفاق مع المقاولين الذين استلموا المشاريع بالواسطة ودون مناقصات، ليذهب الفارق لخزينتهم.

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وذكرت المصادر، أن قيادات إخوانية هي المسؤولة المباشر عن إعادة الإعمار، ويقومون بممارسة الفساد عن طريق احتساب أدوات البناء بمبالغ كبيرة وخيالية وذلك بالاتفاق مع المقاولين الذين استلموا المشاريع بالواسطة ودون مناقصات، ليذهب الفارق لخزينتهم.

وقالت إنهم يقومون بتسليم المشاريع لمؤسسات وشركات مقاولات منتهية الصلاحية ومعطلة، مقابل نسب وعمولات توزع بينهم فضلا عن عدم خضوع المشاريع لأي دراسات أو مناقصات حقيقية.

مؤكدة أن ما يحدث هي عملية احتيال يقومون به لتبديد الأموال التي تصلهم من الحكومة."

ودافع وكيل المحافظ للشؤون الفنية المهندس "مهيب الحكمي " عن تلك الممارسات وعبر من خلال بيان رسمي نشر بإسم قطاع الشؤون الفنية بديوان عام المحافظة قال فيه "وإذ يعلم الجميع بأننا في وضع إستثنائي حيث لاتوجد صحف رسمية للإعلان عن مناقصات عامة كما كان معمول به في الوضع الطبيعي فيتم اختيار التنفيذ عبر المناقصة المحدودة بحيث يتم الإعلان في داخل مبنى المحافظة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع النقابات ذات الاختصاص مثل نقابة المقاولين، لاتاحة فرص منافسة متساوية لكافة المقاولين المؤهلين ."