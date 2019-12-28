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21 قتيلاً إثر انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

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قُتل أكثر من 20 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضح الضابط في الشرطة الصومالية إبراهيم محمد في تصريح أن الانفجار كان مدمرًا، مبينًا أن هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحامًا مروريًا عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.

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