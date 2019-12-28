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سقوط قتيل في إطلاق نار بمجمع تجارى بولاية كولورادو

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قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري اليوم السبت في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان: "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة".

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