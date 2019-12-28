العثور على 'جثة محترقة' قرب جسر الأحرار وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بإبلاغ من المتظاهرين.. تم العثور على جثة محترقة بالقرب من مقتربات جسر الأحرار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم استدعاء ضابط التحقيق وعجلة نقل الجثث، ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها".

