أفاد مصدر في الشرطة، بالعثور على "جثة محترقة" قرب جسر الأحرار وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بإبلاغ من المتظاهرين.. تم العثور على جثة محترقة بالقرب من مقتربات جسر الأحرار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم استدعاء ضابط التحقيق وعجلة نقل الجثث، ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم استدعاء ضابط التحقيق وعجلة نقل الجثث، ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 'جثة محترقة' قرب جسر الأحرار وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.