اعتقال سبعة مطلوبين بقضايا خطف وتحرير مختطف بحوزتهم في نينوى

وقال إعلام الوزارة، إن "قوة مشتركة من مكتب مكافحة جريمة الخطف ومكتب مكافحة إجرام أبي تمام التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري والاستفادة من كامرات المراقبة، وبعد إصدار مذكرات قبض من قاضي التحقيق المختص، ألقت القبض على سبعة مجرمين مطلوبين بجرائم خطف".وأضاف إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "كما تم تحرير مواطن شاب مختطف بحوزتهم"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الخاطفين وتوقيفهم وفق المادة ٤٢١ ق ع، حيث ألقي القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانبين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة.