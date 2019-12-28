اعتقال مواطن من اهالي الديوانية في مطار النجف بسبب دعوى رفعها البارزاني ضده

افاد مصدر محلي في النجف، السبت، بأنه تم اعتقال مواطنا في مطار المحافظة على خلفية دعوى قضائية رفعها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ضده.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية اعتقلت مواطنا في مطار النجف، بسبب دعوى قضائية موجهة ضده من قبل محامي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتهمة التشهير".

واضاف المصدر ان "المواطن من اهالي مدينة الديوانية"، مشيرا الى انه "حاليا محتجز في مركز شرطة مسلم بن عقيل بالكوفة".