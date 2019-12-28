نائب يحذر: دق ناقوس الخطر.. وعلى العقلاء تدارك الأمر

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المرجعية العليا هي صمام الأمان للبلد وهي السد المنيع الذي احتوى الأزمات طيلة الفترة السابقة من خلال توجيهاتها ونصائحها التي يشهد بها الجميع من خلال خطبها المتواصلة".وأضاف، أن "على جميع الأحزاب السياسية أن تدرك أمراً أن عدم تطرق المرجعية بالشأن السياسي يعني أن ناقوس الخطر دق، وعلى العقلاء أن يتداركوا الأمر".

وتابع: "إذا بقي الوضع على هذا المنوال وعدم اختيار شخصية مستقلة لشغل منصب رئيس الوزراء فأن الأمر يتجه للمجهول والبلد يسير نحو نفق مظلم، لذلك يجب أن يتم تدارك الأزمة الحالية والخروج بالبلد إلى بر الأمان وتغليب المصلحة العامة على جميع المصالح الفئوية والخاصة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه".