نائب يحذر: دق ناقوس الخطر.. وعلى العقلاء تدارك الأمر

اعتبر عضو مجلس النواب منصور البعيجي، السبت، أن عدم تطرق المرجعية الدينية إلى الشأن السياسي في خطبة يوم أمس، يعني أن "ناقوس الخطر دق"، وفيما حذر من سير البلد نحو المجهول، دعا "العقلاء" إلى تدارك الأمر.
وأضاف، أن "على جميع الأحزاب السياسية أن تدرك أمراً أن عدم تطرق المرجعية بالشأن السياسي يعني أن ناقوس الخطر دق، وعلى العقلاء أن يتداركوا الأمر".
وتابع: "إذا بقي الوضع على هذا المنوال وعدم اختيار شخصية مستقلة لشغل منصب رئيس الوزراء فأن الأمر يتجه للمجهول والبلد يسير نحو نفق مظلم، لذلك يجب أن يتم تدارك الأزمة الحالية والخروج بالبلد إلى بر الأمان وتغليب المصلحة العامة على جميع المصالح الفئوية والخاصة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه".
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