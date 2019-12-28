نائبة: الفساد تسبب في تأخير تشغيل وحدات محطتي كهرباء السماوة وذي قار

أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف، السبت، ان بعض الانجازات التي تحدث عنها وزير الكهرباء مؤخراً تستوجب فتح تحقيق حول أسباب المماطلة فيها، مبينة ان الفساد هو السبب في تأخير تشغيل محطتي كهرباء السماوة وذي قار.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الكهرباء مازال يتحدث عن إنجازات وهمية لاعلاقة له بها لا من بعيد ولا من قريب، فقد أعلن مؤخراً عن تشغيل وحدات في محطتي السماوة وذي قار المركبتين، وهذا العقد تم توقيعه عام 2016 بقرض من شركة GE الأمريكية ومقاولها الثانوي شركة أنكا التركية في زمن الوزير السابق قاسم الفهداوي".

واضافت أنه "كان من المفروض دخول هذه الوحدات في الخدمة منذ الصيف الماضي، لكن فساد الوزارة وحاشية الوزير أعطى وقتاً اضافيا لشركة أنكا مقابل مبالغ مالية كبيرة لكسب مزيد من الوقت لتنفيذ المحطتين".

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وطالبت نصيف هيئة النزاهة بـ"فتح تحقيق حول أسباب عدم تشغيل المحطتين منذ الصيف الماضي رغم التنازلات التي منحت في العقد في زمن الوزارة السابقة بهدف الإسراع في التنفيذ، ومن الذي منح الشركة تمديداً سنة كاملة وبالتالي بقيت تماطل على حساب معاناة اهالي ذي قار والسماوة، ليخرج لنا الوزير حاسبا تشغيل الوحدتين انجازا".

أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، امس الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد أطراف تتهمه، مشيرا إلى أنه "سيلقنهم درسا لن ينسوه أبداً في احترام القانون"، على حد تعبيره.