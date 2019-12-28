النفط يغلق على ارتفاع وبرنت يقترب من 70 دولاراً بفعل تراجع المخزون

وارتفع خام برنت 23 سنتا او ما يعادل 0,34 ليغلق على 68,15 دولاراً وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أيلول، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2 سنت ليغلق على 61.70 دولاراً للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول إلى 441.4 مليون برميل، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة.



وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة في تقرير لها إن شركات الطاقة الأميركية أوقفت عمل ثمانية حفارات نفطية، في أول خفض لعدد الحفارات العاملة خلال ثلاثة أسابيع، مع مضي المنتجين في خططهم لتقليص الإنفاق.