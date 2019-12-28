مقتل 50 شخصا جراء تفجير انتحاري في مقديشو

أفادت وسائل إعلام، السبت، بأن تفجيراً انتحارياً نفذ بواسطة سيارة مفخخة، جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن مقتل 50 شخصا بينهم 4 أتراك. ونقل "راديو دالسان" المحلي، أن "حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة في أفغوي جنوب غربي مقديشو ارتفعت إلى 50 شخصا". وقالت مصادر أمنية أن "من بين القتلى 4 أتراك يعتقد أنهم الهدف الرئيسي للتفجير".



وأوضح عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريحات للراديو إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير. وأوضح عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريحات للراديو إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير. وأكدت مصادر في الشرطة، أن "سيارة مفخخة استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في العاصمة مقديشو، خلال ساعة الذروة الصباحية"، بحسب "روسيا اليوم".



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